Новый Samsung Galaxy S11+ получит батарею на 5 000 мАч

Пока компания Samsung готовит к дебюту ряд новых моделей, инсайдеры активно публикуют сообщения с подробностями о разных моделях.



Так, в Сети постоянно появляются сообщения о недорогих моделях и грядущих Galaxy S11, презентация которых состоится в конце февраля будущего года.

На этот раз стало известно, что Galaxy S11+ приятно удивит пользователей своим аккумулятором.

Если сейчас во флагманах южнокорейской компании установлен АКБ максимум на 4 500 мАч, то Galaxy S11+ получит батарею на 5 000 мАч.

Есть данные, что эта модель получит зарядный блок на 45 Вт.