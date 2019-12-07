Новый Samsung Galaxy S11+ получит батарею на 5 000 мАч

Новый Samsung Galaxy S11+ получит батарею на 5 000 мАч07.12.2019 13:34
Пока компания Samsung готовит к дебюту ряд новых моделей, инсайдеры активно публикуют сообщения с подробностями о разных моделях.
Так, в Сети постоянно появляются сообщения о недорогих моделях и грядущих Galaxy S11, презентация которых состоится в конце февраля будущего года.
На этот раз стало известно, что Galaxy S11+ приятно удивит пользователей своим аккумулятором.
Если сейчас во флагманах южнокорейской компании установлен АКБ максимум на 4 500 мАч, то Galaxy S11+ получит батарею на 5 000 мАч.
Есть данные, что эта модель получит зарядный блок на 45 Вт.
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