Новый Redmi Note 8T с Snapdragon 665 и NFC распаковали на камеру

Видео с распаковкой новой версии смартфона Redmi Note 8 опубликовал итальянский канал Evosmart.



Журналистам удалось раздобыть смартфон Redmi Note 8T и рассказать о его характеристиках.

Как и предполагалось, новая модификация смартфона полностью копирует обычный Redmi Note 8 и отличается от него только наличием модуля NFC.

Все остальные характеристики такие же как и у Redmi Note 8. То есть у аппарата установлен 6,3-дюймовый IPS-дисплей, процессор Snapdragon 665, батарея на 4 000 мАч, а также основная камера с модулями 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и Android 9 Pie.

Когда состоится презентация этого смартфона пока неизвестно.