Новый недорогой смартфон Honor 20 Lite представлен официально

Самая доступная модель в новой линейке сегодня была рассекречена официально, а старшие версии Honor 20 и Honor 20 Pro дебютируют через несколько недель.



Представленный Honor 20 Lite уже с 15 мая будет доступен для покупки на европейском рынке по цене от 250 евро, хотя изначально предполагалось, что его стоимость будет около 280 евро.

Новинка получила процессор Kirin 710 и только одну версию с 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана составляет 6,21 дюйма, а его разрешение 2340 x 1080 точек.

Вверху дисплея расположился каплевидный вырез, где установлена селфи-камера на 32 Мп. На задней панели установлена камера с тремя модулями, где основной датчик имеет разрешение 24 Мп и диафрагму F/1,8.

Также в камере присутствует модуль на 8 Мп и широкоугольный объектив с диафрагмой F/2,4, а также 2-мегапиксельный модуль с F/2,4.

Работает смартфон под управлением ОС Android 9.0 Pie с EMUI 9.0, а за автономность будет отвечать аккумулятор на 3 400 мАч.