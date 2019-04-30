Новый Meizu 17 может стать первым смартфоном компании с 5G

Не успела компания Meizu полноценно запустить продажи нового флагмана 16s, как в Сети появилась уже первая информация о новом устройстве.

Как стало известно инсайдерам, компания ведет разработку нового топового смартфона Meizu 17.

Именно этот смартфон может оказаться первым в модельной линейке бренда, который будет оснащен модулем для работы в сетях пятого поколения.

Помимо этого, источник распространил и фотографии, на которых показали прототип устройства. По некоторым данным, его дизайн будет «позаимствован» от модели Meizu Zero.

Последняя, как известно, не получила каких-либо привычных разъемов или физических кнопок. Новинке приписывают процессор Snapdragon 855, экранный сканер, выдвижную камеру, минимум 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.