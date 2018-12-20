Новый Lenovo Z5 Pro обошел iPhone XS по мощности в тестах AnTuTu

Меню
Поиск

USD/RUB: 67.11 EUR/RUB: 76.47 BTC/USD: 3747.3

20 : четверг

ТОП новости

Интервью

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Татарстан запустил опытную зону сети 5G‍

В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Новый Lenovo Z5 Pro обошел iPhone XS по мощности в тестах AnTuTu

20.12.2018 23:34

В AnTuTu уже протестировали недавно представленный смартфон Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition и проверили его производительность.
Оказалось, что новый Lenovo Z5 Pro обошел iPhone XS по мощности в тестах AnTuTu, при этом сами специалисты AnTuTu говорят, что сравнивать эти два устройства будет не совсем корректно, ведь это устройства, работающие под управлением абсолютно разных ОС.

Тем не менее Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition заработал 368 480 баллов, установив новый рекорд среди смартфонов. Между тем, Lenovo Z5 Pro поступит в продажу уже 24 января.

Lenovo представила новый смартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro‍

Просмотры:

Метки: , , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги