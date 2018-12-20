В AnTuTu уже протестировали недавно представленный смартфон Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition и проверили его производительность.

Оказалось, что новый Lenovo Z5 Pro обошел iPhone XS по мощности в тестах AnTuTu, при этом сами специалисты AnTuTu говорят, что сравнивать эти два устройства будет не совсем корректно, ведь это устройства, работающие под управлением абсолютно разных ОС.

Тем не менее Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition заработал 368 480 баллов, установив новый рекорд среди смартфонов. Между тем, Lenovo Z5 Pro поступит в продажу уже 24 января.