Новый iPhone 11 в России уже успел подешеветь

Новый iPhone 11 в России уже успел подешеветь26.09.2019 22:25
Презентация нового поколения iPhone состоялась 10 сентября, а в продажу на российском рынке они поступили 20 сентября.
При этом менее, чем через неделю после запуска продаж на рынке появились предложения о покупке смартфона iPhone 11 по цене ниже на несколько тысяч рублей.
К такому выводу пришли специалисты hi-tech.mail.ru, которые ведут мониторинг цена на новые смартфоны в России.
В частности, ниже рекомендованной цены предлагается iPhone 11 в версии с 64 ГБ памяти. Напомним, что в продажу смартфон поступил за 60 тыс. рублей.
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