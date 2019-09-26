Новый iPhone 11 в России уже успел подешеветь

Презентация нового поколения iPhone состоялась 10 сентября, а в продажу на российском рынке они поступили 20 сентября.

При этом менее, чем через неделю после запуска продаж на рынке появились предложения о покупке смартфона iPhone 11 по цене ниже на несколько тысяч рублей.

К такому выводу пришли специалисты hi-tech.mail.ru, которые ведут мониторинг цена на новые смартфоны в России.

В частности, ниже рекомендованной цены предлагается iPhone 11 в версии с 64 ГБ памяти. Напомним, что в продажу смартфон поступил за 60 тыс. рублей.