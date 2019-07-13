Презентация большого смартфона от корейской компании состоится уже 7 августа, о чем в компании официально объявили.

При этом инсайдерам удалось выяснить данные по стоимости новинки в Европе и оказалось, что она на рынке окажется одной из самых дорогих.

Так, выяснилось, что новый фаблет Samsung Galaxy Note 10 оценят от 1 000 евро. За эти деньги будет предлагаться обычный Galaxy Note 10, оснащенный 256 ГБ встроенной памяти.

В 1 150 евро обойдется покупателям версия с «плюсом».

Уже известно, что Samsung Galaxy Note 10 будут оснащены экранами типа Infinity-O разными диагоналями, от 8 ГБ ОЗУ, а также они получат батареи на 3400–4500 мАч, которые имеют поддержку 25-ваттной зарядки.