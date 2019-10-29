Помимо рендерных изображений инсайдеры рассказали о предположительных характеристиках смартфона.



Новые Xiaomi Redmi K30 и Redmi K30 Pro показали на рендерах. Ожидается, что их презентация состоится в начале следующего года.

Младшей модели приписывают процессор Snapdragon 865, до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ ПЗУ. Экран в модели будет 6,7-дюймовый AMOLED с разрешением 2К и частотой обновления 90 Гц.

К тому же в устройстве появится двойная фронтальная камера с модулями на 32 и 26 Мп. Основная камера получит четыре датчика на 64, 28, 18 и 8 Мп.

Помимо этого в камере будет реализован 30-кратный цифровой зум. Что касается батареи, то она будет иметь емкость 4 800 мАч с поддержкой 65-ваттной зарядки.

Еще Redmi K30 будет представлен в версии с 5G. Что касается старшей модели, то предполагается, что она получит загнутый по краям экран и другую систему камер.