Новые рендеры показали смартфон Google Pixel 4 в трех цветах

Индийский инсайдер опубликовал новые рендерные изображение, на которых продемонстрировал новый Google Pixel 4 в трех вариантах цвета корпуса.

Рендеры основаны на последних инсайдерских данных. Судя по рендерам Pixel 4 все-таки получит квадратный модуль основной камера, хотя ранее были предположения, что камеры расположатся иначе.

Впрочем, предполагается, что одна из версий линейки будет отличаться. Все подробности будут известны уже в сентябре, когда состоится официальная премьера смартфонов.

Пока же инсайдер сообщает, что Pixel 4 будет представлен как минимум в трех цветах, среди которых классический черный и белый, а также мятный.