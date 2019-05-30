Новые автомобили Audi получат процессор от компании Samsung

Samsung компании Audi будет поставлять свои процессоры для дальнейшей их установки в автомобильную мультимедийную систему.

Корейская компания для этих целей разработала процессор Exynos Auto 8890, а это восьмиядерный чип, созданный на архитектуре ARM Cortex-A53. Графической ядро в процессоре используется Mali-T880.

Exynos Auto 8890 поддерживает память LPDDR4 и накопители стандартов eMMC 5.0 и UFS 2.0.

Также процессор способен одновременно работать с четырьмя камерам и тремя экранами с максимальным разрешением 3840х2400 точек.

Компания Audi корейский процессор будет устанавливать в новых моделях и первым его получат Audi A4.