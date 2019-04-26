Недорогой смартфон Umidigi A5 Pro получит тройную камеру и 6 ГБ ОЗУ

В Сети раскрыли технические характеристики нового смартфона Umidigi A5 Pro, который будет предлагаться по цене около 150 долларов.



За эту стоимость компания предложит довольно неплохой аппарат, правда на каком процессоре он будет работать пока неизвестно.

Сообщается лишь, что это восьмиядерная однокристальная система.

В модели установят 6,3-дюймовый экран. На задней панели гаджета расположится сканер отпечатков пальцев и тройная основная камера, но разрешение ее не раскрывают.

Селфи-камера устройства будет иметь разрешение 8 Мп.

Что касается памяти, то оперативной будет 6 ГБ, а встроенной 128 ГБ. Аккумулятор получит емкость 4 150 мАч.