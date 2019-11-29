Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября

30 ноября китайская компания проведет презентацию нового смартфона, который будет оснащен 5G и получит доступный в сравнении с конкурентами ценник.



Накануне презентации подтвердились и некоторые характеристики новинки с названием Huawei Nova 6.

Этот аппарат получит 6,44-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, а сбоку на корпусе расположится сканер отпечатков пальцев.

Фронтальная камера устройства расположится в отверстии угла экрана и будет оснащена двумя модулями. Основная камера получит главный датчик на 60 Мп.

Работать новинка будет на процессоре Kirin 990 с новым 5G-модемом под управлением Android 10.

Оперативной памяти будет минимум 8 ГБ, а за автономность ответит аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки на 40 Вт.