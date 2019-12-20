Названы самые популярные у киберпреступников программы

Хакеры для атаки на популярные системы используют самые популярные и уязвимые программы.

По данным ресурса PreciseSecurity, чаще всего киберпреступники используют Microsoft Office, так как данный пакет программ обладает большим количеством разных уязвимостей, и он, как правило, установлен на каждом компьютере и большинстве смартфонов.

Согласно исследованию специалистов, в третьем квартале, программы Office для атаки использовали в 73% случаев.

Также большой популярностью у киберпреступников пользуются браузеры и различные дополнения к ним, Adobe Flash и Java.

Специалисты PreciseSecurity еще назвали страны, которые являются источниками атак. Оказалось, что в первой пятерке числятся США (79%), Нидерланды (15,6%), Германия (2,4%), Франция (1,9%) и Россия (1,05%).