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8 февраля : среда

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Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

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Названы самые мощные бюджетные смартфоны декабря 2019 года

08.01.2020 18:55

Специалисты AnTuTu подготовили и опубликовали рейтинги самых производительных смартфонов по итогам декабря 2019 года.
По новой традиции бенчмарк публикует два рейтинга мощных смартфонов. В одном отображается ситуация среди флагманских моделей, а во втором представлены среднебюджетные аппараты.

В первом лидером в декабре стал Vivo IQOO Neo, заработавший по результатам тестов 504 432 балла в версии 8/128 ГБ.

На второй строчке располагается IQOO Pro 5G в конфигурации 8/256 ГБ, а в тройке лидеров оказался Vivo NEX 3 5G в версии с таким же объёмом памяти.

Среди моделей среднего ценового сегмента в первой тройке лидеров оказались Vivo X30 Pro 5G, Oppo Reno3 Pro 5G и Honor 9X Pro.

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