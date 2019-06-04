Названы российские цены на телевизоры-картины Samsung

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Названы российские цены на телевизоры-картины Samsung

04.06.2019 11:48

Российский офис Samsung объявил о старте продаж телевизоров Samsung The Frame 2019 и назвал их стоимость.


Эти телевизоры, напомним, отличаются режимом «Картина». В режиме ожидания на экране телевизора включается заставка в виде художественной картины или фотографии, таким образом телевизор прекрасно вписывается в любой интерьер.

Для этой серии также предусмотрен онлайн-каталог с мировыми шедеврами известных художников, который в этом году пополнился новыми картинами.

Стоит отметить, что линейка The Frame имеет «невидимое подключение» кабеля питания и оптического кабеля от блока One Connect, а за счет этого телевизор на стене действительно выглядит как картина.

Среди нововведений в телевизоре 2019 модельного года можно отметить появление приложения iTunes Movies/TV Shows («Фильмы/Телешоу iTunes») и поддержка технологии Apple AirPlay 2, позволяющей транслировать музыку или видео со смартфона.

Для заказа компания предлагает модели с диагональю. 55 и 49 дюймов, тогда как в следующем месяце для покупки станут доступны 43- и 65-дюймовые телевизоры.

The Frame 55″ получил ценник 119 990 рублей и бонусом при покупке станет беспроводная аудиосистема Samsung VL550, которая предлагается в качестве подарка. 49-дюймовая модель имеет ценник 99 990 рублей и для нее в подарок предложат саундбар Samsung HW-R550.

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