Названы российские цены на телевизоры-картины Samsung

Российский офис Samsung объявил о старте продаж телевизоров Samsung The Frame 2019 и назвал их стоимость.



Эти телевизоры, напомним, отличаются режимом «Картина». В режиме ожидания на экране телевизора включается заставка в виде художественной картины или фотографии, таким образом телевизор прекрасно вписывается в любой интерьер.

Для этой серии также предусмотрен онлайн-каталог с мировыми шедеврами известных художников, который в этом году пополнился новыми картинами.

Стоит отметить, что линейка The Frame имеет «невидимое подключение» кабеля питания и оптического кабеля от блока One Connect, а за счет этого телевизор на стене действительно выглядит как картина.

Среди нововведений в телевизоре 2019 модельного года можно отметить появление приложения iTunes Movies/TV Shows («Фильмы/Телешоу iTunes») и поддержка технологии Apple AirPlay 2, позволяющей транслировать музыку или видео со смартфона.

Для заказа компания предлагает модели с диагональю. 55 и 49 дюймов, тогда как в следующем месяце для покупки станут доступны 43- и 65-дюймовые телевизоры.

The Frame 55″ получил ценник 119 990 рублей и бонусом при покупке станет беспроводная аудиосистема Samsung VL550, которая предлагается в качестве подарка. 49-дюймовая модель имеет ценник 99 990 рублей и для нее в подарок предложат саундбар Samsung HW-R550.