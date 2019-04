Названы характеристики и цена бюджетной консоли Xbox One S All Digital

О более бюджетной модификации Xbox One слухи в Сети стали появляется еще давно. Теперь появилось официальное подтверждение существования самой доступной консоли.

Немецкое издание Winfuture.de показало скриншоты с презентации Xbox One S All Digital и даже назвало стоимость консоли.

Внешне бездисковая игровая приставка практически не отличается от обычной Xbox One S. Она выполнена в том же дизайне и белом цвете. В комплекте с консолью будет только один контролер.



В Европе Xbox One S All Digital будет стоить 229,99 евро, что в пересчёте около 17 тыс. рублей. В консоли установят накопитель на 1 ТБ, на котором сразу будут загружены Minecraft, Sea Of Thieves и Forza Horizon 3.

Также покупатель в комплекте с приставкой получит подписку на Game Pass, благодаря которому на консоль можно будет загрузить еще игры.

Заявлено, что Xbox One S All Digital получит поддержку 4K и технологии HDR. В Европе новая консоль без привода появится 7 мая, а ее презентация должна пройти в апреле.