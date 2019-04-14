Названы характеристики и цена бюджетной консоли Xbox One S All Digital

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.52 EUR/RUB: 72.84 BTC/USD: 5096.59

14 мая : воскресенье

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Названы характеристики и цена бюджетной консоли Xbox One S All Digital

14.04.2019 16:13

О более бюджетной модификации Xbox One слухи в Сети стали появляется еще давно. Теперь появилось официальное подтверждение  существования самой доступной консоли.
Немецкое издание Winfuture.de показало скриншоты с презентации Xbox One S All Digital и даже назвало стоимость консоли.

Внешне бездисковая игровая приставка практически не отличается от обычной Xbox One S. Она выполнена в том же дизайне и белом цвете. В комплекте с консолью будет только один контролер.


В Европе Xbox One S All Digital будет стоить 229,99 евро, что в пересчёте около 17 тыс. рублей. В консоли установят накопитель на 1 ТБ, на котором сразу будут загружены Minecraft, Sea Of Thieves и Forza Horizon 3.

Также покупатель в комплекте с приставкой получит подписку на Game Pass, благодаря которому на консоль можно будет загрузить еще игры.

Заявлено, что Xbox One S All Digital получит поддержку 4K и технологии HDR. В Европе новая консоль без привода появится 7 мая, а ее презентация должна пройти в апреле.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги