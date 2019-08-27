Названа стоимость смартфона Nokia 7.2 с тройной камерой

Новая Nokia 7.2 появилась сразу в двух интернет-магазинах, где также указаны и цены на новинку, но почему-то они разнятся.

Впрочем, понятно одно, что стоимость смартфона Nokia 7.2 с тройной камерой не превысит 300 долларов.

В одном из магазинов указали стоимость устройства в цвете Charcoal 250 долларов, а во втором такой же смартфон оценен в 274 доллара.

В аппарате будет установлен 6,2-дюймовый экран, в котором будет каплевидный вырез под фронтальную камеру. Разрешение дисплея составит Full HD+.

Работать новинка будет на процессоре Snapdragon 710 или 712. Оперативной памяти в зависимости от конфигурации составит 4 или 6 ГБ, а основной будет 64 или 128 ГБ.

Батарея в Nokia 7.2 будет на 3 500 мАч, основная тройная камера получит главный датчик на 48 Мп.

Презентация смартфона Nokia 7.2, как и Nokia 5.2, а также Nokia 6.2 состоится в начале следующего месяца на выставке в Берлине.