Названа европейская цена новых Samsung Galaxy Note10 и Note10+

Чем ближе к дате презентации новых фаблетов, тем больше сообщений с подробностями появляется в Сети.

Ранее уже называли предварительную стоимость Samsung Galaxy Note10 и Note10+, а теперь авторитетный источник озвучил точные европейские цены на новинки.

Как и ожидалось, ценники стартуют от тысячи евро. Так, за обычную версию производитель попросит 999 евро минимум, а старшая модификация Note10+ обойдется в 1 149 евро за вариант с 256 ГБ встроенной памяти, тогда как минимальная цена варианта с 512 ГБ составит 1 199 евро.

Во сколько обойдется версия с 1 ТБ памяти пока неизвестно. Напомним, что презентация моделей состоится 7 августа. Ранее «Астера» публиковала подробные характеристики устройств, которые уже известны.