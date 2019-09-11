Инсайдеры не только назвали точную дату дебюта ответа «яблочным» смартфонам, но еще и раскрыли некоторые особенности старшей модели.



Инсайдером Эваном Бласс была названа дата премьеры смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL – 15 октября. Эта информация подтверждается еще и изображением, оказавшемся раньше времени в сети.

Между тем в распоряжении 91mobiles оказался скриншот, которые раскрывает некоторые характеристики Pixel 4 XL.

Так, в модели будет установлен топовый процессор Snapdragon 855 и 6,2-дюймовый экран. Его разрешение составит 1440×3040 точек.

Работать смартфон будет под управлением Android 10, что ранее было подтверждено самой компанией.

Для покупки Pixel 4 XL будет доступен в двух конфигурациях с 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор в младшей модели установят на 2 800 мАч, а за автономность старшей ответит батарея на 3 700 мАч.