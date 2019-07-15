По сути новый смартфон Motorola P50 является улучшенной версией модели Motorola One Vision.

Motorola начала приём предзаказов на смартфон P50 и озвучила его стоимость, которая составляет 360 долларов. В продажу новинка поступит 20 июля и будет доступна в синем и коричневом цвете.

Отличается Motorola P50 увеличенным до 6 ГБ объёмом оперативной памяти, а также наличием фирменной оболочки ZUI, тогда как One Vision работает под управлением чистого Android 9 Pie.

Напомним, что One Vision стал первым смартфонов компании, в котором используется процессор Exynos от корейской компании.

В модели предлагается двойная основная камера, 25-мегапиксельная фронтальная, а также аккумулятор на 3 500 мАч.