Moto One Zoom с 5-кратным зумом представлен на изображениях

Moto One Zoom с 5-кратным зумом представлен на изображениях26.08.2019 19:58
В Сети распространили рендерные изображения готовящегося к выходу смартфона с названием Moto One Zoom.
Наряду с рендерами стали известны и некоторые подробности о технических характеристиках.
Так, можно сказать, что новинка будет относительно недорогой, так как будет работать на процессоре Snapdragon 675.
При этом в ней будет четверная основная камера и пятикратный гибридный зум, что станет главной фишкой этого смартфона.
Основной модуль в камере получит разрешение 48 Мп, а еще в ней будет широкоугольный датчик и телефото, ну а четвертым модулем будет камера для измерения глубины сцены и размытия фона.
Оперативной памяти аппарату приписывают минимум 4 ГБ, а встроенной 128 ГБ. Предварительная стоимость составит 399 евро.
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