Moto One Zoom с 5-кратным зумом представлен на изображениях

В Сети распространили рендерные изображения готовящегося к выходу смартфона с названием Moto One Zoom.

Наряду с рендерами стали известны и некоторые подробности о технических характеристиках.

Так, можно сказать, что новинка будет относительно недорогой, так как будет работать на процессоре Snapdragon 675.

При этом в ней будет четверная основная камера и пятикратный гибридный зум, что станет главной фишкой этого смартфона.

Основной модуль в камере получит разрешение 48 Мп, а еще в ней будет широкоугольный датчик и телефото, ну а четвертым модулем будет камера для измерения глубины сцены и размытия фона.

Оперативной памяти аппарату приписывают минимум 4 ГБ, а встроенной 128 ГБ. Предварительная стоимость составит 399 евро.