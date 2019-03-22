Московские ученые разработали новый способ чтения SMS

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) в партнерстве с компанией «Группа Систематика» для людей с ограниченными возможностями разработали прибор для чтения сообщений на смартфоне.

Устройство под названием «Тактильная рука» позволяет людям лишенным зрения получать sms и электронные письма.

Содержимое сообщения будет тактильно передаваться на предплечье руки, а сам сигнал формируют вибромоторы и для передачи содержимого текста используется шрифт Брайля.

«Тактильная рука» позволит людям с ограниченными возможностями жить более активно и пользоваться современными цифровыми устройствами.

Сейчас прибор выпущен ограниченной партией. Его будут испытывать в фокус-группах, к которым подключился ряд благотворительных фондов.

Разработчики намерены свое устройство еще оснастить дополнениями, через которые можно будет отвечать на сообщения.