Мощный iQOO Neo Snapdragon 855 Edition появился в TENAA

Мощная версия смартфон iQOO Neo появилась в базе данных TENAA, благодаря которой были раскрыты основные характеристики.



Новинка будет называться iQOO Neo Snapdragon 855 Edition и она должна быть представлена в ближайшее время.

Аппарат будет работать на процессоре Snapdragon 855 и в продаже появится в конфигурации с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти предложат 256 ГБ.

Экран новинки 6,38-дюймовый с разрешением Full HD+. В него встроен сканер отпечатков пальцев и камера разрешением 16 Мп.

На задней панели расположится тройная камера с датчиками на 12, 8 и 2 Мп. Также в базе указано, что автономность устройству обеспечит батарея на 4 420 мАч с поддержкой зарядки на 33 Вт. Габариты составили 159,53 × 75,23 × 8,13 мм, вес — 198,5 г.