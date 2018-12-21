Компания Meitu рассекретила специальную версию смартфона Meitu V7, которая получила название Tonino Lamborghini Limited Edition.



Эта спецверсия устройства помимо особого оформления получила еще и тройную фронтальную камеру. Meitu оценила спецверсию смартфона Meitu V7 в 1 580 долларов, тогда как обычный смартфон имеет ценник 695 долларов.

При создании особой версии смартфона в отделке использовали телячью кожу, а также имеются некоторые детали ручной работы, выполненные с использованием 18-каратного золота. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 845, а объём оперативной памяти составляет 8 ГБ.

Встроенной памяти предлагается 256 или 512 ГБ, тогда как для обычного смартфона доступно 128 ГБ. Еще в новинке предлагается немного измененный интерфейс, где есть другие значки, а также обои с логотипами, указывающими на принадлежность к спецверсии.

Фронтальная камера смартфона получила модули на 8,12 и 20 Мп, а основная камера в данном случае двойная с датчиками на 12 и 8 Мп.

Еще 6,21-дюймовый Tonino Lamborghini Limited Edition оснастили батарей на 3 400 мАч, а работает он под управлением ОС Android 9.0. «Живые» продажи новинки в Китае стартуют 8 января, а заказы начнут принимать уже 24 декабря.