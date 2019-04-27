Mail.Ru Group планирует запуск голосового помощника «Маруся»

Российская корпорация Mail.Ru Group летом текущего года запустит собственного голосового помощника «Маруся», а осенью в продажу выйдет первая голосовая колонка с «Марусей».

Имя ассистента пока полностью не утверждено, поэтому релизная версия может носить другое название. На рынке «Маруся» будет конкурировать с «Алисой» от Яндекса.

Как удалось узнать РИА Новости, сейчас в Mail.Ru Group ведется финальное тестирование голосового помощника.

Его запуск запланирован на конец июня или начало июля, а в октябре должна появится «умная» колонка.

Помимо умной колонки голосовой помощник появится в сервисах Mail.Ru Group.