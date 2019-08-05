LG представила смартфон на базе Snapdragon 425 за 160 долларов

Новый смартфон в зависимости от рынка будет иметь разные названия и поступит в продажу в ближайшее время.

Новинка носит название X2 (2019) или K30 (2019), а построена она на базе процессора Snapdragon 425. Модель получит ценник 160 долларов.

За эти деньги в аппарате будет 5,45-дюймовый экран, фронтальная камера на 5 Мп и основная камера с модулем на 13 Мп.

Оперативной памяти предложат 2 ГБ, а встроенной будет 32 ГБ. За автономную работу модели будет отвечать аккумулятор на 3 000 мАч. Весит смартфон 147 г при габаритах 147 × 71,5 × 8,2 мм.