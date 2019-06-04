LG начала продажи первого собственного 8K OLED-телевизора

Компания LG Electronics запустила продажи нового телевизора, который имеет разрешение 8 К и OLED-дисплей.

Это первый собственный телевизор компании с экраном, созданном на органических светодиодах с разрешением 7680х4320 пикселей, что в 16 раз выше, чем в телевизоре с разрешением Full HD.

Диагональ модели составляет 88 дюймов. В ней установлен процессор Alpha 9 Gen 2 8K, позволяющий не только делать качественным изображение, но еще он отвечает за обработку звука.

Также этот телевизор оснащен поддержкой Dolby Atmos и способен работать с голосовыми ассистентами Google Assistant и Amazon Alexa.

Пока телевизор LG 88Z9 поступил в продажу в Южной Корее, а в дальнейшем он появится и за ее пределами.

Источник: Gazetadaily.ru.