Видеоролик компания Lenovo продемонстрировала в рамках небольшого мероприятия, которое было приурочено именно новому гибкому аппарату.

На мероприятии удалось побывать немногим, однако при этом Lenovo показала на видео гибкий смартфон Motorola Razr.

Интересным в данном случае стал тот факт, что сама компания использовала видеоролик, созданный одним из блогеров на YouTube.

Речь идет о блогере Вакар Кхан (Waqar Khan), который хоть и не является мегапопулярным в Сети, но создавал свой видеоролик с предполагаемой внешностью гибкого Motorola Razr.

Именно это видео и использовала Lenovo. По каким причинам это произошло не понятно. Можно предположить, что компания не подготовила свое видео к презентации и решила его «позаимствовать», либо в рендерном видео практически полностью совпал настоящий дизайн смартфона, а само видео было настолько качественным, что производитель решил не тратить на это свое время.