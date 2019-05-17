Lenovo показала на видео гибкий смартфон Motorola Razr17.05.2019 20:36
Видеоролик компания Lenovo продемонстрировала в рамках небольшого мероприятия, которое было приурочено именно новому гибкому аппарату.
На мероприятии удалось побывать немногим, однако при этом Lenovo показала на видео гибкий смартфон Motorola Razr.
Интересным в данном случае стал тот факт, что сама компания использовала видеоролик, созданный одним из блогеров на YouTube.
Речь идет о блогере Вакар Кхан (Waqar Khan), который хоть и не является мегапопулярным в Сети, но создавал свой видеоролик с предполагаемой внешностью гибкого Motorola Razr.
Именно это видео и использовала Lenovo. По каким причинам это произошло не понятно. Можно предположить, что компания не подготовила свое видео к презентации и решила его «позаимствовать», либо в рендерном видео практически полностью совпал настоящий дизайн смартфона, а само видео было настолько качественным, что производитель решил не тратить на это свое время.
Video of the media briefing. pic.twitter.com/Fv9QRyg6S4
— Richard Lai (@richardlai) 16 мая 2019 г.
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