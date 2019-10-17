Компания TCL вышла на рынок России со смартфоном TCL Plex

Китайская компания TCL больше известна как производитель телевизоров или бытовой техники, но у нее есть бренды Alcatel и Blackberry под которыми выпускают смартфоны.

При этом компания TCL вышла на российский рынок смартфонов со смартфоном под своим брендом. Пока линейка представлена только одним аппаратом и это TCL Plex.

Однако купить его в розничных магазинах не получится, так как его реализация будет осуществляться только в интернете, а именно на онлайн-площадках «WildBerries», «Ситилинк», «Он-Лайн Трейд. Новый смартфон имеет 6,53-дюймовый экран IPS с разрешением Full HD+.

На задней панели располагается тройная основная камера с главным модулем на 48 Мп, которому помогают датчики на 16 Мп и камера для съемки при плохом освещении.

Работает устройство на процессоре Snapdragon 675 под управлением Android 9 с TCL UI, и будет предлагаться в версии 6/128 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 3 820 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Из оснащенности стоит отметить наличие NFC, сканера отпечатков пальцев и функции распознавания лица.

Оценили смартфон TCL PLEX в России в 19 990 руб.