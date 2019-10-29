Компания Inoi представила новый удобный телефон

Новая модель телефона носит название Inoi 117B и может подойти для людей с ограниченными возможностями, либо для тех, кому нужен простой, но удобный телефон.

В аппарате предлагают большие кнопки, громкий динамик, настраиваемую клавиша SOS, а также док-станцию. Последняя будет продаваться в комплекте с телефоном.

В модели есть 1,77-дюймовый экран, FM-радио, музыкальный плеер и процессор SoC MTK6261D. Также стоит отметить наличие Bluetooth и поддержку работы двух сим-карт.

Постоянной памяти в телефоне 16 ГБ, а батарея имеет емкость 800 мАч. Inoi 117B предлагают в черном, красном и белом цвете по цене 1 290 рублей.