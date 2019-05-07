Компания Huawei воюет с Samsung в торговых центрах

Конкурирующие компании и торговые сети всегда устраивали рекламную войну, но обычно она происходила за пределами зданий.

В этот раз Huawei решила над входом в торговую точку Samsung в ТРЦ в Австралии разметить большой рекламный плакат с Huawei P30.

Сам рекламный баннер Huawei даже выше, чем фирменный павильон Samsung, и подходя к нему невозможно не заметить яркую рекламу китайский смартфонов.

Стоит отметить, что подобное размещение баннеров конкурентов можно увидеть везде, но как правило это используется на улице.

В целом Huawei ведет агрессивную рекламу. К тому же они позволяют себе разместить грузовики с рекламными щитами рядом с магазинами Samsung и Apple.

Также китайский производитель всем покупателям смартфонов делает дорогие подарки в виде «умных» часов, фитнес-браслетов или качественных наушников.