Компания Amazon оценила свою смарт-колонку с цветным дисплеем в $90

Amazon объявила стоимость нового устройства Echo Show 5 с 5,5-дюймовым экраном и HD-камерой. На американском рынке гаджет обойдется в $90.

Echo Show 5 позволит не только слушать музыку, но также просматривать в интернете музыкальные клипы, фильмы и телепередачи. Также через новинку за счет встроенной камеры можно совершать видеозвонки.



Echo Show 5, как обычные «умные» колонки семейства Echo, управляются голосом через ассистента Alexa. Через ассистента можно еще управлять системой умного дома, которую поддерживает Alexa.

Среди таких есть светильники, бытовая техника и множество других устройств, которые будут полезны в каждом доме.

Что касается Echo Show 5, то в ней предусмотрели физическое отключение микрофона и камеры, причем у последней есть шторка, которая полностью закрывает объектив.