iPhone с 5G получит отверстие для селфи-камеры в экране25.12.2018 18:21
Зарубежное издание Pockenow, ссылаясь на проверенные источники сообщает новые подробности о смартфоне iPhone, который будет поддерживать работу в сетях пятого поколения.
Согласно этим данным, iPhone с 5G получит отверстие для селфи-камеры в экране, а сам смартфон окажется первым в модельной линейке американской компании, у которого не будет выреза, как у текущих смартфонов.
При этом отмечается, что смартфон с отверстием под фронтальную камеру и с модулем 5G появится только в 2020 году.
Таким образом, можно сделать вывод, что еще как минимум год смартфоны Apple будет предлагаться с прежним дизайном.
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