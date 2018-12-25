Зарубежное издание Pockenow, ссылаясь на проверенные источники сообщает новые подробности о смартфоне iPhone, который будет поддерживать работу в сетях пятого поколения.

Согласно этим данным, iPhone с 5G получит отверстие для селфи-камеры в экране, а сам смартфон окажется первым в модельной линейке американской компании, у которого не будет выреза, как у текущих смартфонов.

При этом отмечается, что смартфон с отверстием под фронтальную камеру и с модулем 5G появится только в 2020 году.

Таким образом, можно сделать вывод, что еще как минимум год смартфоны Apple будет предлагаться с прежним дизайном.