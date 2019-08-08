iPhone 8 Plus в России подешевел до рекордной отметки

Apple кардинально решила изменить свои смартфоны с презентацией iPhone X. Эта модель стала первым аппаратом с «челкой» и в итоге она изменила дизайн всей линейки «яблочных» смартфонов.

Серия iPhone 8 была представлена одновременно с iPhone X. Она еще выполнена в классическом дизайне с большими верхними и нижними рамками, а также Touch ID расположенном в нижней части лицевой панели аппарата.

В целом линейка iPhone 8 стала последней, у которого установлен привычный для многих сканер отпечатка пальца.

Несмотря на то, что iPhone 8 Plus вышел почти два года назад, он еще остается актуальным, но сейчас его можно купить в два раза дешевле от первоначальной рекомендованной розничной цены.

На старте продаж iPhone 8 Plus предлагали за 65 тысяч рублей и это за версию с 64 ГБ памяти. Сейчас некоторые продавцы снизили цену на данную модель в два раза.

Напомним, в iPhone 8 Plus есть двойная камера, сенсор Touch ID и мощный процессор A11 Bionic. Этот «яблочный» аппарат может стать прекрасной альтернативой Samsung Galaxy S10e.