iPhone 8 Plus в России подешевел до рекордной отметки

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8 сентября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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iPhone 8 Plus в России подешевел до рекордной отметки

08.08.2019 14:44

Apple кардинально решила изменить свои смартфоны с презентацией iPhone X. Эта модель стала первым аппаратом с «челкой» и в итоге она изменила дизайн всей линейки «яблочных» смартфонов.
Серия iPhone 8 была представлена одновременно с iPhone X. Она еще выполнена в классическом дизайне с большими верхними и нижними рамками, а также Touch ID расположенном в нижней части лицевой панели аппарата.

В целом линейка iPhone 8 стала последней, у которого установлен привычный для многих сканер отпечатка пальца.

Несмотря на то, что iPhone 8 Plus вышел почти два года назад, он еще остается актуальным, но сейчас его можно купить в два раза дешевле от первоначальной рекомендованной розничной цены.

На старте продаж iPhone 8 Plus предлагали за 65 тысяч рублей и это за версию с 64 ГБ памяти. Сейчас некоторые продавцы снизили цену на данную модель в два раза.

Напомним, в iPhone 8 Plus есть двойная камера, сенсор Touch ID и мощный процессор A11 Bionic. Этот «яблочный» аппарат может стать прекрасной альтернативой Samsung Galaxy S10e.

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