В распоряжении iFixit оказался планшет Microsoft Surface Pro X, который разобрали и оценили его ремонтопригодность.



Специалисты сразу же отметили, что для разборки нового 13-дюймового планшета с процессором Snapdragon 8cx им потребовалась только одна отвертка.

Более того, дисплей отделяется от корпуса без какого-либо нагрева, а большая часть компонентов оказалась модульная, а это означает, что они подлежат замене.

Накопитель в планшете съемный и легкодоступный. Большой проблемой для пользователей станет батарея планшета, которая обильно залита клеем.

При этом коннектор располагается под материнской платой. То есть, для смены аккумулятора потребуется полная разборка устройства.

Тем не менее ремонтопригодность Microsoft Surface Pro X оценили в 6 из 10 баллов. Подведя итоги проведенной работы iFixit признали Microsoft Surface Pro X одним из самых ремонтопригодных планшетов на рынке.