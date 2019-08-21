Huawei зарегистрировала в TENAA еще один новый смартфон

Новая модель смартфона появилась в базе TENAA, где она носит кодовое название. Там же были опубликованы и некоторые характеристики.



Есть предположение, что Huawei зарегистрировала аппарат Huawei Enjoy 10 Plus, который будет оснащен 6,59-дюймовым экраном с разрешением 2340×1080 точек.

Работать новинка будет на процессоре Kirin 710, а оперативной памяти в зависимости от конфигурации предложат от 4 до 8 ГБ, тогда как встроенной будет только 128 ГБ.

Работать предполагаемый Enjoy 10 Plus будет под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, а за его автономность отвечает аккумулятор на 3 900 мАч.

Корпус смартфона получит черный, зеленый или голубой цвет.

Что касается камер, то основная указана тройная с 48-мегапиксельным главным датчиком. Селфи-камера окажется выдвижной и получит разрешение 16 Мп.