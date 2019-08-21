Huawei зарегистрировала в TENAA еще один новый смартфон

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22 сентября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Huawei зарегистрировала в TENAA еще один новый смартфон

21.08.2019 21:29

Новая модель смартфона появилась в базе TENAA, где она носит кодовое название. Там же были опубликованы и некоторые характеристики.


Есть предположение, что Huawei зарегистрировала аппарат Huawei Enjoy 10 Plus, который будет оснащен 6,59-дюймовым экраном с разрешением 2340×1080 точек.

Работать новинка будет на процессоре Kirin 710, а оперативной памяти в зависимости от конфигурации предложат от 4 до 8 ГБ, тогда как встроенной будет только 128 ГБ.

Работать предполагаемый Enjoy 10 Plus будет под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, а за его автономность отвечает аккумулятор на 3 900 мАч.

Корпус смартфона получит черный, зеленый или голубой цвет.

Что касается камер, то основная указана тройная с 48-мегапиксельным главным датчиком. Селфи-камера окажется выдвижной и получит разрешение 16 Мп.

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