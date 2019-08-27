Huawei представила смартфон Nova 5T с четверной камерой

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27 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Huawei представила смартфон Nova 5T с четверной камерой

27.08.2019 22:41

Китайская компания официально рассекретила новый смартфон Nova 5T, проведя его презентацию на территории Малайзии.


Смартфон оснащен 6,26-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 2340 х 1080 точек. На лицевой панели устройства расположилась селфи-камера с датчиком на 32 Мп, которая находится в вырезе экрана.

На задней панели имеется четверная камера с основным модулем на 48 Мп. Также есть вспомогательные на 16, 2 и 2 Мп.

Работает смартфон на процессоре Kirin 980 и на рынке будет доступен в версии 8/128 ГБ.

Сканер отпечатков в модели есть и его разместили на боковой грани. Что касается автономности, то ее будет обеспечивать батарея на 3 700 мАч, которая имеет быструю зарядку SuperCharge мощностью 22,5 Вт.

Новый Nova 5T работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с EMUI 9.1.1. Официальные продажи устройства стартуют 7 сентября по цене 379 долларов. Смартфон предложат в черном, фиолетовом и синем цвете. Для заказа он станет доступен с 29 августа.

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