Huawei представила смартфон Nova 5T с четверной камерой

Китайская компания официально рассекретила новый смартфон Nova 5T, проведя его презентацию на территории Малайзии.



Смартфон оснащен 6,26-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 2340 х 1080 точек. На лицевой панели устройства расположилась селфи-камера с датчиком на 32 Мп, которая находится в вырезе экрана.

На задней панели имеется четверная камера с основным модулем на 48 Мп. Также есть вспомогательные на 16, 2 и 2 Мп.

Работает смартфон на процессоре Kirin 980 и на рынке будет доступен в версии 8/128 ГБ.

Сканер отпечатков в модели есть и его разместили на боковой грани. Что касается автономности, то ее будет обеспечивать батарея на 3 700 мАч, которая имеет быструю зарядку SuperCharge мощностью 22,5 Вт.

Новый Nova 5T работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с EMUI 9.1.1. Официальные продажи устройства стартуют 7 сентября по цене 379 долларов. Смартфон предложат в черном, фиолетовом и синем цвете. Для заказа он станет доступен с 29 августа.