Китайская компания Huawei провела презентацию нового смартфона с названием Enjoy 10s, который относится к среднебюджетному сегменту.



Huawei представил бюджетный смартфон Huawei Enjoy 10s по цене 225 долларов. В продажу новинка поступит 11 ноября.

В отличие от моделей Enjoy 10 и 10 Plus смартфон получил слегка измененный дизайн, а работать он будет на процессоре Kirin 710F.

На рынке Huawei Enjoy 10s будет представлен только в версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Экран имеет диагональ 6,3 дюйма и выполнен по технологии OLED.

Вверху дисплея предлагают каплевидный вырез, в котором расположилась 16-мегапиксельная камера. На задней панели камера получила три модуля разрешением 48,8 и 2 Мп.

Еще в смартфоне есть сканер отпечатков пальцев, а работает он под управлением ОС Android 9 Pie с EMUI 9.1.1. Автономность смартфону обеспечит аккумулятор на 4 000 мАч.