Huawei показала лимитированную версию смартфона P30 Pro

Huawei показала лимитированную версию смартфона P30 Pro08.05.2019 11:38
Китайская компания подготовила новую версию своего смартфона P30 Pro. Речь идет о лимитированной серии, которая получила название Huawei P30 Pro Special Edition или ее еще называют Limited Edition.
Сам смартфон по характеристикам никак не отличается от обычного варианта, однако поставляться он будет в особой коробке, а также со специальным блестящим чехлом, выполненным в градиентном цвете.
Такая версия смартфона идеально подойдет для подарка и к тому же позволит человеку получить ощущение премиальной.
В коробке будет специальная открытка от компании, а еще в серии будут присутствовать надписи Special Edition.
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