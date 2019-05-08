Huawei показала лимитированную версию смартфона P30 Pro

Китайская компания подготовила новую версию своего смартфона P30 Pro. Речь идет о лимитированной серии, которая получила название Huawei P30 Pro Special Edition или ее еще называют Limited Edition.



Сам смартфон по характеристикам никак не отличается от обычного варианта, однако поставляться он будет в особой коробке, а также со специальным блестящим чехлом, выполненным в градиентном цвете.

Такая версия смартфона идеально подойдет для подарка и к тому же позволит человеку получить ощущение премиальной.

В коробке будет специальная открытка от компании, а еще в серии будут присутствовать надписи Special Edition.