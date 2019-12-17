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Huawei официально анонсировал презентацию новых Huawei P40

18.12.2019 01:12

Глава китайской Компани, выступая перед журналистами сообщил о том, когда будут представлены новые смартфоны линейки Huawei P40.
По словам президента Huawei, дебют смартфонов состоится в марте следующего года, но точная дата анонса будет объявлена дополнительно. Местом дебюта выбрали Париж.

По словам представителей компании, новые смартфоны будут представлены на ОС Android и без сервисов Google.

Информацию о появлении в аппаратах Harmony OS производитель опроверг, заявив, что ее использование в Европе пока не планируется.

Также было анонсировано, что Huawei P40 получат новый дизайн и будут серьезно отличаться от предшественников.

В техническом плане также произойдут изменения, в числе которых новый процессор и улучшенная камера.

Как сообщалось ранее, фронтальная камера смартфонов может получить три модуля, тогда как в основной предложат пять датчиков.

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