Huawei Nova 6 с 5G показали на официальном изображении

Официальное изображений нового смартфоны, выполнено в красном цвете, распространил инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma).

Источник уверяет, что на нем представлена именно модель с поддержкой сетей пятого поколения, и если это действительно так, то смартфон имеет оригинальный дизайн.

Помимо красного цвета корпуса, модель будет доступна еще в черном, синем и фиолетовом вариантах.

Напомним, что Huawei Nova 6 за пределами Китая будет предлагаться как Honor V30. В нем будет ЖК-дисплей, двойная фронтальная камера и процессор Kirin 990.

На задней панели расположится камера с модулями на 60, 16 и 2 Мп и ToF. Аккумулятор в модели будет иметь емкость 4 000 мАч с поддержкой зарядки на 22,5 Вт.