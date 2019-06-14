Huawei Mate 30 Pro получит AMOLED-экран и прямоугольную камеру

Сегодня зарубежный источник на основании полученных данных о смартфоне Huawei Mate 30 Pro распространил рендерные изображения.



Новинка, как выяснилось, получит прямоугольный модуль под основную камеру, хотя ранее были предположения, что он будет квадратным.

В модуле расположится четыре датчика основной камеры и фотовспышка. Лицевая панель новинки будет иметь дизайн схожий с Samsung Galaxy S10+.

Также есть данные, что новый Huawei Mate 30 Pro может стать одним из первых смартфонов китайской компании, который получит новую операционную систему известную как HongMeng. Что касается экрана, то он будет 6,7 дюйма и выполнен по технологии AMOLED.

Его разрешение составит QHD+. Селфи-камеру устройству приписывают двойную с функцией Face Unlock. Работать смартфон будет на процессоре Kirin 985, а за его автономность ответит батарея на 4 200 мАч. Презентация Mate 30 Pro ожидается осенью.