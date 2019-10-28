Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок Европы с Android 10

Китайская компания Huawei, как сообщают инсайдеры, в следующем месяце проведет полноценную презентацию флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro в Европе.

Инсайдер, опубликовавший новые подробности о европейском дебюте, ссылается на источники в компании.

По его информации, Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro для европейского рынка будут представлены 15 ноября.

Более того, сообщается, что смартфоны выйдут на рынок Европы с Android 10. В списке стран, где появятся флагманы, оказались Великобритания и Швейцария, а также Германия, Франция, Испания, Италия.

Уточняется, что несмотря на Android 10, в смартфоне не будет установлены сервисы Google.

Предварительная стоимость Huawei Mate 30 в версии 8/128 ГБ составит 799 евро, а аппарат Huawei Mate 30 Pro в конфигурации 8/256 ГБ получит ценник 1099 евро.

Вариант с поддержкой сетей пятого поколения будет стоить на 100 евро дороже.