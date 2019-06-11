HTC представил смартфон HTC Desire 19+ с тройной камерой

Несколько дней назад компания HTC официально анонсировала презентацию 11 июня нового смартфона.



Эта новинка стала второй, которую производитель представил в этом году, и ею стал смартфон HTC Desire 19+.

Модель относится к сегменту недорогих, которая к тому же получила тройную основную камеру. Работает устройство на процессоре MediaTek Helio P35 и будет предлагаться для покупки с начала июля в версии с 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ ПЗУ.

Аккумулятор в HTC Desire 19+ с 6,2-дюймовым экраном установили на 3 850 мАч. На задней панели новинки расположилась тройная камера с датчиками 13, 8 и 5 Мп, а также сканер отпечатков пальцев.

Для селфи будет предложена 16-мегапиксельная камера. Оценили новый HTC Desire 19+ в 280 евро минимум.