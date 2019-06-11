HTC представил смартфон HTC Desire 19+ с тройной камерой

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.79 EUR/RUB: 73.21 BTC/USD: 7999.65

11 июля : вторник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

HTC представил смартфон HTC Desire 19+ с тройной камерой

11.06.2019 14:52

Несколько дней назад компания HTC официально анонсировала презентацию 11 июня нового смартфона.


Эта новинка стала второй, которую производитель представил в этом году, и ею стал смартфон HTC Desire 19+.

Модель относится к сегменту недорогих, которая к тому же получила тройную основную камеру. Работает устройство на процессоре MediaTek Helio P35 и будет предлагаться для покупки с начала июля в версии с 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ ПЗУ.

Аккумулятор в HTC Desire 19+ с 6,2-дюймовым экраном установили на 3 850 мАч. На задней панели новинки расположилась тройная камера с датчиками 13, 8 и 5 Мп, а также сканер отпечатков пальцев.

Для селфи будет предложена 16-мегапиксельная камера. Оценили новый HTC Desire 19+ в 280 евро минимум.

 

HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги