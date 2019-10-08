Honor 20 SE с процессором Kirin 810 появился в базе данных TENAA

Бренд Honor готовит к выходу новый смартфон с названием Honor 20 SE, который уже заметили в базе данных TENAA, где опубликовали фото и некоторые характеристики.



Устройство будет относиться к флагманской линейке и будет представлен до конца года. Новый Honor 20 SE имеет модельный номер LRA-AL00 и внешне будет напоминать Huawei Nova 5.

Размер экрана модели составляет 6,3 дюйма. Он будет выполнен по технологии OLED, получит разрешение Full HD+ и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Работать смартфон будет на процессор Kirin 810. Оперативной памяти предложат от 4 до 8 ГБ, а встроенной от 64 до 256 ГБ.

На задней панели расположится тройная камера с датчиками на 48, 8 и 2 Мп, а для селфи будет доступна 8-мегапиксельная камера, которая расположится в каплевидном вырезе.

Автономную работу Honor 20 SE будет обеспечивать батарея на 4 000 мАч. Что касается операционной системы, то это будет Android 9 Pie.