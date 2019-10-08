Honor 20 SE с процессором Kirin 810 появился в базе данных TENAA

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.83 EUR/RUB: 71.15 BTC/USD: 8246.57

8 ноября : вторник

ТОП новости

Интервью

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Honor 20 SE с процессором Kirin 810 появился в базе данных TENAA

08.10.2019 16:42

Бренд Honor готовит к выходу новый смартфон с названием Honor 20 SE, который уже заметили в базе данных TENAA, где опубликовали фото и некоторые характеристики.


Устройство будет относиться к флагманской линейке и будет представлен до конца года. Новый Honor 20 SE имеет модельный номер LRA-AL00 и внешне будет напоминать Huawei Nova 5.

Размер экрана модели составляет 6,3 дюйма. Он будет выполнен по технологии OLED, получит разрешение Full HD+ и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Работать смартфон будет на процессор Kirin 810. Оперативной памяти предложат от 4 до 8 ГБ, а встроенной от 64 до 256 ГБ.

На задней панели расположится тройная камера с датчиками на 48, 8 и 2 Мп, а для селфи будет доступна 8-мегапиксельная камера, которая расположится в каплевидном вырезе.

Автономную работу Honor 20 SE будет обеспечивать батарея на 4 000 мАч. Что касается операционной системы, то это будет Android 9 Pie.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги