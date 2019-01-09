Google расширяет возможности Google Assistant

Google расширяет возможности Google Assistant09.01.2019 21:50
Google значительно расширяет возможности персонального помощника Google Assistant, который будет работать в популярных мессенджерах на Android и iOS.
Разработчики сообщили, что через голосового помощника на текстовые сообщения можно будет отвечать голосом.
Также в Android и iOS при запущенном приложении Google Maps можно будет запустить музыку и подкасты, при этом программа не будет прекращать свою работу и продолжит вести в пункт назначения.
Это функция будет полезна за рулём. Также Google Assistant на Android-смартфонах начнет работать во всех популярных мессенджерах.
К тому же голосового помощника встроили в системы заказа отелей среди, которых есть Choice Hotels, Mirai и Travelclick.
Помимо этого Google Assistant можно будет запускать на смартфоне с заблокированным экраном, но пока такая функция работает только на устройствах Pixel. Также нововведения коснутся колонки Google Home, в которых появится режим перевода Interpreter.
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