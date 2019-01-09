Google расширяет возможности Google Assistant

Google значительно расширяет возможности персонального помощника Google Assistant, который будет работать в популярных мессенджерах на Android и iOS.

Разработчики сообщили, что через голосового помощника на текстовые сообщения можно будет отвечать голосом.

Также в Android и iOS при запущенном приложении Google Maps можно будет запустить музыку и подкасты, при этом программа не будет прекращать свою работу и продолжит вести в пункт назначения.

Это функция будет полезна за рулём. Также Google Assistant на Android-смартфонах начнет работать во всех популярных мессенджерах.

К тому же голосового помощника встроили в системы заказа отелей среди, которых есть Choice Hotels, Mirai и Travelclick.

Помимо этого Google Assistant можно будет запускать на смартфоне с заблокированным экраном, но пока такая функция работает только на устройствах Pixel. Также нововведения коснутся колонки Google Home, в которых появится режим перевода Interpreter.