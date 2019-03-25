Марка Sharp также как и многие другие производители электроники тоже запатентовала свой гибкий смартфон, а патентные изображения уже распространили в Сети.



Наряду с этим независимые дизайнеры уже показали на основании патентов, как будет выглядеть необычный смартфон.

Так, гибкий смартфон от Sharp будет складываться в двух местах, причем в одном из положений экран будет скрываться частично, а во втором – полностью в корпусе.

Принцип складывания в модели будет подобен тому, как у еще непредставленного Motorola RAZR, а сложенном состоянии он имеет сходства с концептом гибкого аппарата от ZTE.

Пока данных о дате презентации гибкого Sharp, также как и о его технических характеристиках нет.