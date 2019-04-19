Флагманский смартфон Meizu 16s показали на видео в Сети

В видео новый смартфон облачен в чехол, но суть видеоролика в другом. В распространенном в Интернете видеоролике показали работу устройства, созданного на процессоре Snapdragon 855.

Учитывая, какой процессор установке во флагманской модели Meizu 16s, сомневаться в его скорости работы не стоит.

К тому же в смартфоне будет оболочка Flyme 7.3, которая также хорошо оптимизирована. Официальная презентации новинки состоится 23 апреля.

Модель, как ожидается, получит 6,2-дюймовый экран, батарею на 3 600 мАч и двойную основную камеру, в которой будут модули на 48 и 20 Мп.