Флагманский смартфон Meizu 16s показали на видео в Сети

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19 мая : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Флагманский смартфон Meizu 16s показали на видео в Сети

19.04.2019 17:05

В видео новый смартфон облачен в чехол, но суть видеоролика в другом. В распространенном в Интернете видеоролике показали работу устройства, созданного на процессоре Snapdragon 855.
Учитывая, какой процессор установке во флагманской модели Meizu 16s, сомневаться в его скорости работы не стоит.

К тому же в смартфоне будет оболочка Flyme 7.3, которая также хорошо оптимизирована. Официальная презентации новинки состоится 23 апреля.

Модель, как ожидается, получит 6,2-дюймовый экран, батарею на 3 600 мАч и двойную основную камеру, в которой будут модули на 48 и 20 Мп.

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