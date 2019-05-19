Хотя ранее источники сообщали о дате дебюта, запланированной на 25 мая. Однако сегодня сразу несколько источников, в том числе и авторитетных сообщили о новой дате презентации.

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.

Да, наряду с датой анонса были распространены и данные о стоимости устройства, который предложат в нескольких конфигурациях.

Еще в Сети распространили и несколько рекламных изображений. Итак, дешевый флагман с процессором Snapdragon 855 будет предлагаться в трех версиях с показателем ОЗУ – 6 или 8 ГБ. Оперативной памяти будет 128 или 256 ГБ.

Младший вариант аппарата 6/128 ГБ получит ценник 390 долларов, средняя версия оценена в 434 доллара с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а топовый вариант оценили в 477 долларов.

Из официальных данных известно, что флагманский смартфон получит выдвижную селфи-камеру, способную выдержать 300 тысяч циклов открывания и закрывания. Также смартфон будет оснащен основной камерой на 48 Мп с модулем Sony IMX586.