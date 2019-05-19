Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

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20 июня : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

19.05.2019 22:31

Хотя ранее источники сообщали о дате дебюта, запланированной на 25 мая. Однако сегодня сразу несколько источников, в том числе и авторитетных сообщили о новой дате презентации.
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.

Да, наряду с датой анонса были распространены и данные о стоимости устройства, который предложат в нескольких конфигурациях.

Еще в Сети распространили и несколько рекламных изображений. Итак, дешевый флагман с процессором Snapdragon 855 будет предлагаться в трех версиях с показателем ОЗУ – 6 или 8 ГБ. Оперативной памяти будет 128 или 256 ГБ.

Младший вариант аппарата 6/128 ГБ получит ценник 390 долларов, средняя версия оценена в 434 доллара с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а топовый вариант оценили в 477 долларов.

Из официальных данных известно, что флагманский смартфон получит выдвижную селфи-камеру, способную выдержать 300 тысяч циклов открывания и закрывания. Также смартфон будет оснащен основной камерой на 48 Мп с модулем Sony IMX586.

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