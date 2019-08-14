Electronic Arts показала трейлер игры Need for Speed Heat

Electronic Arts показала трейлер игры Need for Speed Heat14.08.2019 22:04
Новая часть аркады Need for Speed на РС, PlayStation 4 и Xbox One выйдет 8 ноября 2019 года, и уже сейчас можно увидеть уровень графики игры.
Компания Electronic Arts на канале, посвященном Need for Speed, опубликовала трейлер новой части под названием Heat.
Все действия игры будут проходить в виртуальном городе Палм-Сити, который похож на Майами.
В NFS Heat можно будет встретить самые новые машины, среди которых будет гибридный Polestar 1 от компании Volvo.
Также в трейлере были показаны классические для этого жанра автомобили — Mitsubishi Evolution X, Nissan Skyline и BMW M3.
Разработчики в новой игре позволят менять не только внешность автомобилей, но также и самого персонажа.
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