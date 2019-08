Electronic Arts показала трейлер игры Need for Speed Heat

Новая часть аркады Need for Speed на РС, PlayStation 4 и Xbox One выйдет 8 ноября 2019 года, и уже сейчас можно увидеть уровень графики игры.

Компания Electronic Arts на канале, посвященном Need for Speed, опубликовала трейлер новой части под названием Heat.

Все действия игры будут проходить в виртуальном городе Палм-Сити, который похож на Майами.

В NFS Heat можно будет встретить самые новые машины, среди которых будет гибридный Polestar 1 от компании Volvo.

Также в трейлере были показаны классические для этого жанра автомобили — Mitsubishi Evolution X, Nissan Skyline и BMW M3.

Разработчики в новой игре позволят менять не только внешность автомобилей, но также и самого персонажа.